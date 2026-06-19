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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 giugno 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 giugno 2026

Questa sera, venerdì 19 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il delitto di Garlasco e i più recenti sviluppi investigativi. Mentre Alberto Stasi, tornato in libertà, punta alla revisione del processo, la Procura continua ad approfondire la posizione di Andrea Sempio nell’ambito del nuovo filone d’indagine. Spazio poi alle novità sul caso di Pierina Paganelli, dopo l’assoluzione di Louis Dassilva. Ospite della serata sarà Loris Bianchi, fratello di Manuela Bianchi. Infine, tutti gli aggiornamenti sulla vicenda della tomba profanata di Pamela Genini, con la presenza in studio di Una, la mamma della ragazza. Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Candida Morvillo, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 19 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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