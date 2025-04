Sposati dal 2014 e genitori, dal 2017, dei gemelli Ella e Alexander, George Clooney e sua moglie Amal sono sempre andati d’amore e d’accordo. Lo ha rivelato lo stesso attore di Hollywood che, in un’intervista al programma CBS Morning, ha dichiarato: “Amal ed io siamo stati qui con te un’altra volta, e ricordo che abbiamo detto che non avevamo mai avuto una discussione e non l’abbiamo ancora avuta. Stiamo ancora cercando di trovare un motivo per cui litigare. Mi sento così fortunato ad aver incontrato questa donna incredibile. Mi sento come se avessi vinto il jackpot e non c’è giorno che passa in cui non mi senta l’uomo più fortunato del mondo”.

In un’intervista rilasciata al New York Times qualche anno fa, George Clooney aveva rivelato che l’unico dubbio relativo alla sua frequentazione iniziale con Amal fosse la differenza di età: “Non pensavo davvero che avrei avuto molte possibilità con lei. Avevo 17 anni in più e lei sembrava avere tutto ciò di cui aveva bisogno. Sono orgoglioso di essere nella stessa stanza con lei. Sono orgoglioso di essere suo marito. Sono orgoglioso di essere il padre di due bambini con lei”.

