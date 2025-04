Nathaly Caldonazzo e la foto alla salma di Papa Francesco postata sui social: “Un saluto da vicino”

Tra i tanti fedeli che da stamattina stanno rendendo omaggio a Papa Francesco, scomparso all’età di 88 anni nella mattinata di lunedì 21 aprile, c’era anche Nathaly Caldonazzo, la quale è stata duramente criticata sui social per aver postato una foto della salma del Pontefice. L’attrice e showgirl, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto della bara con all’interno il corpo di Bergoglio scrivendo: “Un saluto da vicino. Ciao Papà Papa Francesco R.i.p”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nathaly Caldonazzo (@nathaly.caldonazzo)

La decisione di pubblicare la foto, però, ha scatenato la reazione di numerosi follower che hanno duramente criticato la showgirl. “Sei andata vicino a Lui con il pensiero di fare la foto? Ma vi rendete conto delle vostre azioni? Senza parole. Rispetto 0” si legge tra i commenti. E ancora: “Capisco le testate giornalistiche, ma andare a far visita a Papa Francesco, fare una foto e postarla è davvero di una bassezza unica”. Un’altra utente afferma: “Fotografate anche i morti per un po di like. Pena!”. “Mi dispiace dirlo, ma questa foto è proprio di cattivo gusto” si legge ancora. Nathaly Caldonazzo, dal canto suo, non ha per il momento replicato alle critiche dei follower.