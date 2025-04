Ospite del podcast "One More Time", la cantante ha parlato della sua vita privata

Ospite del podcast One More Time, Anna Tatangelo ha parlato della sua vita privata e del suo rapporto con l’ex Gigi D’Alessio, con il quale ha avuto un figlio, Andrea. Alla domanda del conduttore “Vostro figlio ha capito perché suo papà ha avuto altri figli poi?”, la cantante ha così risposto: “Questa è una domanda difficile. Credo che Andrea abbia la fortuna di avere una mamma che cerca di fare capire le cose”. E ancora: “Non lo faccio per Gigi, lo faccio per Andrea. Gli dico ‘sono i tuoi fratelli e le tue sorelle, è una cosa bella perché un giorno potrai contare su di loro, devi essere felice per papà’. Queste sono le cose che sente dalla mamma”.

Anna Tatangelo, poi, ha parlato della sua relazione con il cantante, che prima di lei aveva avuto una moglie e tre figli: “Perché io ho vissuto il contrario, ho vissuto una guerra interna in cui io ero ‘la donna’ e ho visto come questo facesse male a me, a Gigi e ai figli. Ecco perché mio figlio deve comunque portare rispetto anche alla compagna”. Sulla sua situazione sentimentale attuale, invece, l’interprete dichiara: “La persona che mi sta vicino deve rispettare un puzzle già fatto. Ho la mia casa, mio figlio, il lavoro. Se devi minacciare quello che mi sono costruita… No. Ho molta meno pazienza rispetto a prima. Non rimpiango nulla del passato, ma se dovessi vivere una storia del genere oggi o non la vivrei, o la vivrei in maniera diversa”.