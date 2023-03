Anna Tatangelo: “Ci sono cose che ti segnano, senza la psicoterapia avrei fatto fatica a ritrovare me stessa”

Anna Tatangelo: “La psicoterapia per me è stata fondamentale”

“Senza la psicoterapia avrei fatto fatica a ritrovare me stessa”: lo ha confessato sui social la cantante Anna Tantangelo rispondendo alle domande dei suoi follower.

“Quanto è importante per te la psicoterapia” ha chiesto una follower all’interprete sul suo profilo Instagram.

“Per me è stata fondamentale – ha risposto Anna Tatangelo – Se non avessi iniziato anni fa, avrei fatto più fatica a ritrovare me stessa”.

“È un percorso che ognuno di noi dovrebbe fare. Ci sono cose che magari ti segnano e se non le elabori possono ripercuotersi sulle tue scelte e comunque sul tuo stato d’animo. Prendersi cura di se stessi è anche questo” ha concluso la cantante.

Pochi giorni fa, intanto, Anna Tatangelo ha ufficializzato sui social la sua storia d’amore con Mattia Narducci, modello di 28 anni.

Le foto apparse tra le stories di Anna Tatangelo, mostrano prima una rosa rossa stretta tra le loro mani, e due primi piani in cui si vede chiaramente una certa complicità e passione. La cantante sembra essere tornata a sorridere, stretta fra le braccia di Narducci, 10 anni più piccolo di lei, dopo la fine della relazione con Livio Cori, ad aprile 2022.