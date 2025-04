Nina Moric contro Fabrizio Corona: “Abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura”

Nina Moric si scaglia contro l’ex compagno Fabrizio Corona, padre di suo figlio Carlos. La modella croata, infatti, ha scritto tra le stories del suo profilo Instagram: “Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura”. Nina Moric non cita direttamente l’ex paparazzo ma è ovvio che il destinatario del messaggio sia proprio Corona. Quest’ultimo, infatti, è di recente diventato nuovamente papà di Thiago, avuto con la compagna Sara Barbieri.

A far infuriare la modella, forse, sono i continui messaggi che Fabrizio Corona dedica al secondogenito. Tra i vari post, infatti, l’ex paparazoz ne ha pubblicato uno in cui scrive: “Con Carlos ho imparato a sopravvivere. Con Thiago sto imparando a restare. Non sono un padre perfetto, ma sono presente. Sono vero. Sono qui. E quando lo guardo, so che il mio caos ha finalmente un centro”.