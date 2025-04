Elisabetta Gregoraci: “Quando mi manca mio figlio prendo l’aereo e vado da lui solo per cena”

Ospite di Verissimo e protagonista di un’intervista sul settimanale Chi, Elisabetta Gregoraci ha parlato di come è cambiata la sua vita da quando il figlio Nathan Falco si è trasferito in Svizzera per studiare. “Avere un figlio adolescente è un’avventura. Anche se in certi momenti ti sembra quasi di stare con un fidanzato che ti sta lasciando. Ieri eri il suo universo, oggi ti dà buca per gli amici, la partita o la fidanzatina… E tu, li, che ti domandi: ‘Ma non era me che chiamavi 47 volte al giorno per sapere dov’era il caricatore?’. Ora risponde ai messaggi con molta calma. E lo so che ha il telefono in mano perché ha sempre il telefono in mano! E ha pure tolto la spunta blu, cosa che io odio” ha dichiarato la showgirl.

Elisabetta Gregoraci ha raccontato che Nathan Falco sta vivendo la fase “in cui tu sei ‘visualizza e non risponde’. O quella in cui hai risposte monosillabiche, se va bene ti manda un audio da tre secondi: ‘Tutto ok’. Perché i figli a un certo punto crescono, magari come il mio vanno a studiare in Svizzera e tu rimani con il dubbio esistenziale: ma gli mancherò come lui manca a me?”. L’abbandono del tetto familiare ha dato alla showgirl maggiore libertà ma c’è anche il risvolto della medaglia: “Sì, certo. Finalmente posso organizzare il lavoro senza rientrare nella notte per fare, il giorno dopo, colazione con lui. Ma mi manca. E quindi che cosa faccio? Prendo l’aereo e vado a Ginevra, anche soltanto per cena. Ed è sicuramente uno dei miei più grandi momenti di felicità”.