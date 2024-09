Il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci inizia il collegio in Svizzera: la retta è da capogiro

Quanto costa la retta del collegio in Svizzera frequentato da Nathan Falco

Nathan Falco, il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, è partito alla volta della Svizzera dove frequenterà un esclusivo collegio.

La partenza è stata immortalata sui social dai genitori, comprensibilmente emozionati per un nuovo capitolo della vita del figlio quattordicenne.

Il ragazzo, infatti, frequenterà il Collège du Léman, prestigioso collegio con un campus di otto ettari situato a circa quindici minuti da Ginevra.

“Qui i ragazzi vengono formati per il successo” si legge nella presentazione dell’istituto sul sito. Ma quanto costa la retta? Le cifre sono ovviamente da capogiro: la retta, infatti, varia dai 25mila ai 109mila euro l’anno.

Il percorso di studi di Nathan Falco era già stato anticipato dal papà Flavio Briatore che in un’intervista al Corriere della Sera aveva dichiarato: “Quando avrà 14 anni, andrà a frequentare il liceo in Svizzera, per crescere. Dopo spero che studi Food & Beverage administration per seguire le orme del papà e prendere in mano tutto quello che ho creato in questi anni”.

“In lui vedo un piccolo Briatore con molto più cu*o di me. Io non avevo un papà come Flavio Briatore, purtroppo o per fortuna. Ma è una bella differenza. Cerco sempre di farglielo capire, perché essendo un predestinato deve lavorare più degli altri. Perché ha molte più responsabilità di quante ne avevo io alla sua età. Io dovevo solo pensare ad andare a scuola, poi a casa il sabato per far festa mangiavamo il pollo. Durante la settimana invece ci toccava la polenta con le castagne. Non avevo la bicicletta… Sia io che Elisabetta speriamo che il privilegio di Falco si trasformi in rabbia e determinazione, in voglia di emergere ancora di più”.