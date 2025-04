Ema Stokholma e la rivelazione hot su Ballando con le Stelle: la replica di Angelo Madonia e Sonia Bruganelli

Non è tardata ad arrivare la replica di Angelo Madonia e Sonia Bruganelli a Ema Stokholma, la quale, durante la trasmissione Obbligo o Verità, aveva rivelato di aver fatto sesso nei camerini di Ballando con le Stelle. “Mi chiedi se l’ho mai fatto sul posto di lavoro? Diciamo che è successo, sono sincera. A Ballando con le Stelle” ha dichiarato la dj e conduttrice. E ancora: “Nel camerino sì, camerina, tra una prova e l’altra. Non vi stupite! Guardate che non solo nel mio camerino succedeva”. Ema Stokholm non ha fatto esplicitamente il nome di Angelo Madonia, ma, all’epoca della sua partecipazione al programma di Rai 1, la presentatrice era fidanzata proprio con il ballerino, conosciuto durante la trasmissione condotta da Milly Carlucci.

Sonia Bruganell, attuale partner di Madonia, ha commentato le dichiarazioni in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram: “Certo che io davvero non avevo capito niente del format. Mi sono fracassata tre costole, sono arrivata sempre ultima e ho anche ballato con un altro maestro per evitare rumors”. Più duro, invece, il commento dello stesso Madonia che ha accusato la sua ex di cercare visibilità: “C’è chi evita i rumors e c’è chi li cerca anche a distanza di anni”.