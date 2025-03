Ema Stokholma parla della fine della storia con Angelo Madonia: “Non sempre c’è rispetto”

La conduttrice radiofonica: "Il mio più grande amore? Un francese, a Parigi. Spesso gli uomini vogliono cambiarmi. Ma con me non bisogna essere possessivi"

Ema Stokholma lancia una frecciata al suo ex, il ballerino Angelo Madonia, conosciuto sul palco di Ballando con le Stelle e con il quale è stata fidanzata per circa un anno, tra il 2022 e il 2023. Intervistata da Silvia Toffanin durante l’ultima puntata di Verissimo, la conduttrice radiofonica ha risposto così a una domanda sulla sua vita sentimentale: “Sono stata anche fortunata delle volte… L’ultima volta no. In effetti ho imparato la lezione. Da sola stai benissimo, però sì, ho imparato da quest’ultima relazione. È stata tosta uscirne perché se si accoglie una persona dentro casa, con tutto il suo passato, se ti sposti e fai spazio, poi è difficile prendere quello spazio lì”.

“Ci vuole tanto rispetto ma non sempre c’è. Oggi sto bene”, dice Stokholma, che in passato ha ricondotto la fine della storia di Madonia alla gelosia e a certi atteggiamenti possessivi manifestati nei suoi confronti dal ballerino, oggi legato a Sonia Bruganelli.

Nel corso dell’intervista con Toffanin, la speaker radiofonica, 41 anni, ha rivelato che l’amore più grande della sua vita, almeno fin qui, è stato “un francese, a Parigi”. “Sicuramente – osserva – io ho un handicap emotivo, non sono molto equilibrata. Bisogna capirmi e non essere possessivi. Più mi trattieni e più io mi ribello. È stato difficile. Ora sono completamente da sola. Spesso – prosegue – gli uomini hanno voluto cambiarmi. È difficile essere una donna con carattere forte e anche fastidioso”

A Verissimo, Stokholma è stata accolta con un video-messaggio per lei da parte della collega Andrea Delogu, sua grande amica da anni: “Abbiamo vissuto cose complicate insieme e anche divise. Mi hai riempito la vita. Tutto quello che sei è frutto di una donna che ha combattuto tantissimo e non si è mai arresa. Ti sei guadagnata tutto da sola”, dice Delogu nel video. Parole assai gradite dall’ospite in studio: “Se cerchi bene la famiglia la trovi, Andrea ha detto delle belle cose”, commenta Stokholma. “Ce le diciamo spesso. Non è vero che ho fatto tutto da sola. Lei è stata veramente una spalla, sempre. Mi ha anche dato questo lavoro. Lei mi ha aperto le porte, mi ha portato dentro. Andrea è veramente generosa”.

