Eleonora Abbagnato racconta una scenata di gelosia che ha fatto al marito Federico Balzaretti per colpa di Diletta Leotta. Ospite del programma di Alessia Marcuzzi, Obbligo o verità, la ballerina è stata incalzata dalla conduttrice che le ha chiesto: “Qual è la lite più assurda che avete avuto? Vorrei i dettagli”. Abbagnato ha quindi risposto: “Di gelosia, sì, mia. Quando Federico Balzaretti lavorava in TV con una bella ragazza ero molto gelosa”. Poi ha aggiunto: “Gli metteva il culo in faccia, scusa eh!”.

Incalzata dagli altri ospiti, la ballerina ha così risposto a chi chiedeva di fare un’imitazione della giornalista interessata: “Non ho le sue forme purtroppo”. Alessia Marcuzzi, poi, ha chiesto: “Ma è Diletta Leotta?”. Il silenzio di Eleonora Abbagnato è sembrato più che altro un’ammissione. Lo stesso Federico Balzaretti, ospite anche lui del programma, ha chiuso la vicenda con una battuta: “E adesso la linea a bordo campo”.