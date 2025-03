Ospite de La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1, la showgirl Francesca Cipriani ha rivelato di aver rischiato di morire in seguito a un’operazione chirurgica per migliorare il suo aspetto fisico. L’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato: “Il primo intervento che ho effettuato al seno è stato di correzione, poi, gli altri, di mastoplastica additiva. Mi sono rifatta il seno quattro volte perché non mi vedevo mai bene. Io, durante l’adolescenza, sono stata bullizzata e quelle ferite, il fatto che tutti mi giudicassero o prendessero in giro mi ha creato tanti problemi, per questo, a lungo, ho ricercato un ideale di perfezione che non avrei mai potuto raggiungere”.

La showgirl, poi, ha aggiunto: “Quando ho deciso di rifare i glutei ho rischiato la vita, a me è andata bene. Il chirurgo non sapeva fare bene il suo mestiere, anche se esercita ancora a Milano, io ho denunciato e sono stata risarcita. Il mio intervento è andato malissimo perché questo dottore mi aveva aperto delle ‘tasche’ interne per inserire le protesi ma, facendo questo, mi ha distrutto completamente il muscolo delle natiche, sistemando le protesi sotto due millimetri di pelle. Cioè non andava bene nulla, mi hanno dovuto mettere 200 punti interni per mettere al suo posto tutto. Ora sto bene ma è stato un duro colpo”.