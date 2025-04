Selvaggia Lucarelli annuncia le nozze con Lorenzo Biagiarelli: “Grande festa con taralli e Al Bano”

Selvaggia Lucarelli convolerà a nozze con il compagno Lorenzo Biagiarelli: la giornalista lo ha annunciato Hot Ones Italia, il programma condotto da Alessandro Cattelan disponibile su RaiPlay da venerdì 4 aprile. L’opinionista ha prima di tutto raccontato la sua relazione con Biagiarelli: “Quando io urlo e strepito per cinque minuti lui si finge morto. Non so se è sordo o se è paraculo. E quando poi comincia ad andare nelle altre stanze e a chiudersi in bagno a doppia mandata divento una belva. Sa che quando mi rode non deve avere alcun tipo di reazione, deve essere un orso, quello che non emette segnali e neanche respira”.

La richiesta di matrimonio era già arrivata subito dopo l’inizio della loro relazione: “Gli ho chiesto di sposarci e fare un figlio, avevo 41 anni e fame di tempo. Pensavo: ‘O adesso o mai più’. Lui saggiamente ha risposto di no, e io ne ho fatto una questione di orgoglio: ‘Non glielo chiederò più’. Sono tornata all’attacco perché, compiuti i 50, volevo organizzare la mia vita. Basta romanticismo, è burocrazia. Qualche giorno fa in aereo gli ho detto che se dovessi morire tutto quello che ho in questo momento rimarrebbe a Leon, mio figlio che neanche mi scrive”. Sulle nozze afferma: “Potremmo fare una festa incredibile a tema… la pizzica, i taralli, Albano, Emma, I Negramaro: chiudiamo tutto il Paese. E pare abbia detto sì” ha aggiunto Selvaggia Lucarelli. Ma quando si terrà il lieto evento? Su questo la giornalista non si sbilancia: “Forse primavera dell’anno prossimo”.