Selvaggia Lucarelli: “Proposi a Lorenzo di fare un figlio, ma lui aveva 25 anni e non voleva”

In passato Selvaggia Lucarelli avrebbe voluto avere un figlio con il suo attuale Lorenzo Biagiarelli, ma lui non se l’è sentita perché all’epoca era troppo giovane. Lo ha confidato la giornalista del Fatto Quotidiano, ospite di Alessia Marcuzzi nel game show Obbligo o Verità, in onda su Rai Due.

“Io avevo 41 anni, lui 25. Avrei voluto un figlio, ma gli chiedevo qualcosa che lui non voleva in quel momento. Bisogna decidere che a qualcosa si rinuncia e basta. Magari è anche un dolore, però ne vale la pena”, ha affermato Lucarelli, che oggi ha 50 anni.

Nel corso del programma tv la giornalista è stata anche interpellata sulla differenza d’età con il suo compagno, noto food blogger con cui ha una relazione dal 2016: “Non mi fa sentire più giovane questa cosa, mi fa sentire più vecchia”, osserva. “Ci sarebbe qualcosa di storto se mi sentissi più giovane. In realtà non c’è niente da guadagnare, perché si è in fasi diverse della vita e si deve scendere a patti e compromessi”.

Lucarelli ha un figlio, Leon, avuto nel 2005 dall’allora marito Laerte Pappalardo, con il quale poi ha divorziato. I rapporti fra i due, tuttavia – dopo un periodo di burrasca seguito alla separazione – sono ora molto buoni, come ha recentemente spiegato anche lo stesso Pappalardo.

Sono tutt’altro che buoni, invece, i rapporti con un altro ex, Giuseppe Cruciani, conduttore del programma radiofonico La Zanzara, in onda su Radio 24. Durante Obbligo o Verità Selvaggia ha confermato di aver avuto una relazione con lui: “C’è qualche ex frequentazione che in radio non dice mai il mio nome, dice sempre ‘quella lì’, ‘quella che non voglio nominare’… Diciamolo chi è: è Giuseppe Cruciani”.