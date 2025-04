Ema Stokholma e la rivelazione hot: “Ho fatto sesso nei camerini di Ballando con le stelle”

Ema Stokholma ha rivelato di aver fatto sesso con Angelo Madonia nei camerini di Ballando con le Stelle: la dj e conduttrice non ha fatto il nome del suo partner ma, all’epoca della sua partecipazione al programma di Rai 1, la presentatrice era fidanzata proprio con il ballerino, conosciuto durante la trasmissione condotta da Milly Carlucci. Ospite del programma di Alessia Marcuzzi, Obbligo o Verità, Ema Stokholma ha risposto all’imbarazzante domanda della conduttrice: “Mi chiedi se l’ho mai fatto sul posto di lavoro? Diciamo che è successo, sono sincera. A Ballando con le Stelle“.

“Nel camerino sì, camerina, tra una prova e l’altra – ha aggiunto – Non vi stupite! Guardate che non solo nel mio camerino succedeva”. A Verissimo, invece, Ema Stokholma ha parlato del suo ex rivelando, ancora una volta, come il loro rapporto sia diventato tossico nel corso del tempo: “Sono stata anche fortunata delle volte… L’ultima volta no. In effetti ho imparato la lezione. Da sola stai benissimo, però sì, ho imparato da quest’ultima relazione. È stata tosta uscirne perché se si accoglie una persona dentro casa, con tutto il suo passato, se ti sposti e fai spazio, poi è difficile prendere quello spazio lì”.