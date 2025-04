Dove Cameron e la rivelazione su Damiano David: “Ho pensato mi odiasse, non dava confidenza alle ragazze”

Dove Cameron racconta un aneddoto sulla prima volta che ha incontrato Damiano David, il suo attuale fidanzato. Intervistata dal settimanale Grazia, l’attrice e cantante ha rivelato: “Io e Damiano ci siamo incontrati per la prima volta agli MTV VMAs 2022. Io e i Maneskin eravamo candidati come Best New Artist e io ho vinto, quindi loro sono venuti a congratularsi. Erano tutti molto cordiali, ma Damiano se ne stava in disparte, al punto che ho pensato che mi odiasse”.

Poi le cose sono cambiate: “Arriviamo agli MTV VMA’s 2023, avevamo collaborato a una canzone e mi ha invitata allo show della band al Madison Square Garden. Sono andata ed è stato incredibile. Sono rimasta anche per l’after party, lui mi ha trovata e mi ha portata in un posto più tranquillo per parlare. Dopo un’ora di chiacchierata mi ha detto: ‘Vorrei chiederti un vero appuntamento’. Ero sorpresa, perché fino a quel momento pensavo che fosse una relazione solo lavorativa. Due giorni dopo siamo usciti”.

Successivamente, quindi, ha capito perché all’inizio non le dava confidenza: “Mi ha detto che all’epoca era fidanzato, quindi non dava confidenza ad altre ragazze. È un ragazzo rispettoso e buono, un partner meraviglioso, sin dall’inizio. Stiamo insieme da un anno e mezzo adesso ed è la relazione più felice e sana che io abbia mai avuto. A differenza di quello che mi è stato fatto credere in passato, Damiano finalmente mi incoraggia a prendere lo spazio che merito, a farmi valere”.