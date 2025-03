Dove Cameron: “Io e Damiano David siamo una coppia normale, alle 18 siamo già in pigiama davanti alla tv”

Tra le coppie più glamour di Hollywood, Dove Cameron e Damiano David sono, in realtà, una coppia normalissima: lo ha rivelato la stessa attrice e cantante durante un’intervista a The Rundown di E! News. Sulla loro relazione, l’interprete ha affermato: “Ci stiamo solo godendo il fatto di essere una coppia normale. Siamo piuttosto riservati”. Poi ha rivelato: “Alle 18 siamo già in pigiama che guardiamo una puntata della serie Lost“.

Su Damiano David rivela: “Il mio attuale compagno mi ha mostrato tutte le mie possibilità e gli obbiettivi che potevo raggiungere e come poter accettare tutto questo e volermi bene. È stato davvero illuminante per me. Se guardo alle mie relazioni precedenti mi rendo conto di come tutto sia diverso ora. Del fatto che ho una relazione sana e di come io riesca a cantare e comporre più serenamente”.

In una recente intervista, invece, Damiano David aveva parlato della canzone Born with a broken heart, che ha interpretato anche al Festival di Sanremo 2025, specificando che non è dedicata né alla sua attuale fidanzata Dove Cameron né tantomeno alla sua ex Giorgia Soleri: “Non voglio che la gente si confonda. La mia prima relazione in Italia è stata molto pubblica, ma io non parlo mai di questa ragazza, con cui sono stato sei anni. Non ho nulla contro di lei, ma voglio che il mio pubblico italiano capisca meglio la situazione. Dopo la rottura ho vissuto un’altra relazione che si è rivelata molto negativa per molte ragioni. Qualcosa si è spezzato in me, e quella ferita ha ispirato la canzone”.