Damiano David: “I Maneskin? Ero diventato un robot. Non ho nulla contro Giorgia Soleri ma non ne parlo”

Damiano David: “I Maneskin? Ero diventato un robot”

Dall’addio, almeno momentaneo, ai Maneskin alla relazione con Giorgia Soleri: il cantante Damiano David si racconta in un’intervista a Oggi.

Sulla band grazie al quale ha raggiunto il successo, l’interprete afferma: “Abbiamo raggiunto traguardi incredibili, premi che solitamente non vanno ad artisti stranieri. Ma lavoravamo così tanto che non mi rendevo conto di quanto stessi trascurando me stesso”.

Motivo per cui i componenti del gruppo hanno intrapreso strade differenti: “A un certo punto ho capito di aver perso entusiasmo. Mi sembrava di essere diventato un robot, intrappolato in una modalità di lavoro che soffocava la mia creatività. Da un punto di vista di marketing, forse non è stata la scelta migliore. Ma io non voglio ragionare in termini strategici, non lo faccio per soldi o per i numeri”.

Damiano David, poi, parla della canzone Born with a broken heart, che ha interpretato anche al Festival di Sanremo 2025 specificando che non è dedicata né alla sua attuale fidanzata Dove Cameron né tantomeno alla sua ex Giorgia Soleri: “Non voglio che la gente si confonda. La mia prima relazione in Italia è stata molto pubblica, ma io non parlo mai di questa ragazza, con cui sono stato sei anni. Non ho nulla contro di lei, ma voglio che il mio pubblico italiano capisca meglio la situazione. Dopo la rottura ho vissuto un’altra relazione che si è rivelata molto negativa per molte ragioni. Qualcosa si è spezzato in me, e quella ferita ha ispirato la canzone”.