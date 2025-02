Chi è Dove Cameron, la fidanzata di Damiano David ospite a Sanremo 2025

Chi è Dove Cameron, la fidanzata di Damiano David ospite al Festival di Sanremo 2025? Chloe Celeste Hosterman, meglio nota come Dove Olivia Cameron, è nata nel 1996 e ha trascorso la sua infanzia a Bainbridge Island, nello stato di Washington. Nel 2011, dopo la tragica perdita del padre, ha deciso di adottare ufficialmente il nome “Dove” in suo onore, in ricordo del tenero soprannome che lui le dava, “colomba” in inglese.

Cantante e attrice conosciuta per i suoi ruoli nelle serie-tv di Disney Channel e una canzone diventata famosissima su TikTok. Lei e Damiano David, frontman dei Maneskin, si sono incontrati nel settembre 2023 agli MTV Music Awards. Da quel momento i due sono diventati inseparabili. Viaggiano in lungo e in largo immortalando la loro (super appassionata) relazione sui social. Da New York al Brasile, passando per Los Angeles e Sydney.

Il debutto ufficiale della loro relazione è arrivato sul red carpet del Pre-Grammy Gala 2024, a Beverly Hills, dove Damiano David e Dove Cameron si sono scambiati il primo bacio pubblico a favore di fotografi. I due sono stati poi avvistati in tribuna ad una partita di basket tra i Los Angeles Lakers e i Detroit Pistons alla Crypto.com Arena di Los Angeles. E in Italia spalti dell’Olimpico, a Roma, durante la partita di Serie A Roma-Sassuolo, entrambi con indosso la maglia della squadra giallorossa di cui Damiano è un grande tifoso.

Stasera Damiano David sarà ospite al Festival di Sanremo 2025. Da capire se in platea ci sarà Dove o meno. Di certo però in tanti apprezzeranno il suo talento e la sua voce.