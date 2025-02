Damiano David e il rapporto con i Maneskin: hanno litigato?

Damiano David e i Maneskin hanno litigato? La band si è sciolta? La risposta è no. Nessun litigio e nessuna storia finita. Semplicemente i vari membri dalla band italiana hanno deciso di vivere delle esperienze parallele. C’è chi, come Victoria, ha deciso di dedicarsi alla carriera da deejay e chi, come Damiano, sta tentando la carriera da solista. In merito alla pausa con i Maneskin, il frontman, Damiano David, ha specificato che “è tutto ok, siamo amici come prima. È una pausa, un erasmus”.

Una nuova esperienza che Damiano aveva pre-annunciato: “Penso che potrebbe essere sia una cosa molto sana che una cosa molto distruttiva. L’unica cosa che conta è come lo affronti con la band”, le parole pronunciate dal cantante a The Allison Hagendorf Show qualche mese fa. Negli ultimi mesi quindi il salto con i primi brani che hanno iniziato a circolare e che stasera, 12 febbraio, ascolteremo sul palco del Festival di Sanremo 2025.

Streaming e tv

Abbiamo visto il rapporto tra Damiano David e i Maneskin, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2025 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2025 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2025 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.