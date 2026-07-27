Alessandro Borghese, dedica da brividi alla moglie Wilma Oliviero

Alessandro Borghese ha scelto Instagram per festeggiare “pubblicamente” l’anniversario di matrimonio con la moglie Wilma Oliverio. Lo chef ha pubblicato un post romantico sul famoso social. Una dichiarazione d’amore che è molto più di un semplice augurio.

“Sei in ogni disco che ascolto – le sue parole -, sei in un sapore che seduce il palato e si fa memoria, nelle risate delle nostre figlie. Sei nelle valigie che non si chiudono mai e nei viaggi che vorremmo non finissero mai. Sei il primo pensiero quando succede qualcosa di bello e la mano che cerco quando il terreno vibra. Con te migliora il modo di guardare il mondo, le città, i progetti, le stagioni, perché l’amore sa fare spazio a ciò che diventiamo e quando le giornate cambiano ritmo, con te scopro il tempo giusto. Wilma, sono grato di averti ritrovata in questa vita, se rinasco, ti cercherò ancora e ancora… e ti riconoscerò come la prima volta, per essere ancora noi. I love you”. Una dedica che fotografa un rapporto fatto di complicità e di piccoli gesti, lontano dai riflettori ma capace di emozionare.

Alessandro Borghese e Wilma Oliverio si sono conosciuti prima che lo chef diventasse uno dei volti più amati della televisione italiana. Il loro è stato un colpo di fulmine che si è trasformato presto in un progetto di vita condiviso. Dal loro matrimonio sono nate due figlie, Arizona e Alexandra.