Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:04
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Gossip
Gossip

Alessandro Borghese, dedica da brividi alla moglie Wilma Oliviero

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Alessandro Borghese ha scelto Instagram per festeggiare “pubblicamente” l’anniversario di matrimonio con la moglie Wilma Oliverio. Lo chef ha pubblicato un post romantico sul famoso social. Una dichiarazione d’amore che è molto più di un semplice augurio.

“Sei in ogni disco che ascolto – le sue parole -, sei in un sapore che seduce il palato e si fa memoria, nelle risate delle nostre figlie. Sei nelle valigie che non si chiudono mai e nei viaggi che vorremmo non finissero mai. Sei il primo pensiero quando succede qualcosa di bello e la mano che cerco quando il terreno vibra. Con te migliora il modo di guardare il mondo, le città, i progetti, le stagioni, perché l’amore sa fare spazio a ciò che diventiamo e quando le giornate cambiano ritmo, con te scopro il tempo giusto. Wilma, sono grato di averti ritrovata in questa vita, se rinasco, ti cercherò ancora e ancora… e ti riconoscerò come la prima volta, per essere ancora noi. I love you”. Una dedica che fotografa un rapporto fatto di complicità e di piccoli gesti, lontano dai riflettori ma capace di emozionare.

Alessandro Borghese e Wilma Oliverio si sono conosciuti prima che lo chef diventasse uno dei volti più amati della televisione italiana. Il loro è stato un colpo di fulmine che si è trasformato presto in un progetto di vita condiviso. Dal loro matrimonio sono nate due figlie, Arizona e Alexandra.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Gossip / Tradimenti, ecco l’identikit dell’infedele: ha tra i 41 e i 50 anni
Gossip / Fedez sulla rottura con Chiara Ferragni: “Non è stato facile, ma era necessario. L’ho amata facendo tanti errori”
Gossip / Ilary Blasi: "Sposerò Bastian quando sarò libera, devo prima divorziare"
Ti potrebbe interessare
Gossip / Tradimenti, ecco l’identikit dell’infedele: ha tra i 41 e i 50 anni
Gossip / Fedez sulla rottura con Chiara Ferragni: “Non è stato facile, ma era necessario. L’ho amata facendo tanti errori”
Gossip / Ilary Blasi: "Sposerò Bastian quando sarò libera, devo prima divorziare"
Gossip / Francesco Totti contro le nozze di Ilary Blasi: “Non vuole Bastian nella sua villa all’Eur”
Cinema / Micaela Ramazzotti: "La separazione da Paolo Virzì è stata violenta"
Gossip / Vittorio Feltri: “Oriana Fallaci dormì da me prima di morire. Fini? L’ho ucciso politicamente”
Gossip / Ema Stokholma: "Ho dormito con Achille Lauro ma non è successo nulla"
Gossip / Rocío Muñoz Morales: "Con Iannone mi vivo il bello senza dargli un nome"
Gossip / Alda D'Eusanio: "Uscii dal Grande Fratello in pigiama"
Gossip / L’ex manager di Chiara Ferragni: “Tutto è cambiato dopo Sanremo. Il video di scuse? Non lo avrei fatto”
Ricerca