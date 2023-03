Totti infuriato con Ilary Blasi: “Bastian non dorma nel mio letto”. Stop alle trattative per la separazione

Totti infuriato con Ilary Blasi: “Bastian non dorma nel mio letto”

Francesco Totti sarebbe infuriato con Ilary Blasi, motivo per cui l’ex calciatore della Roma potrebbe mettere fine a ogni tentativo di mediazione tra i due ex coniugi.

Lo rivela La Repubblica, secondo cui Totti non vorrebbe che l’attuale compagno dell’ex moglie, l’imprenditore tedesco Bastian Muller, dormisse nella casa all’Eur che fino a pochi mesi fa condivideva con Ilary Blasi.

Non solo: a infastidire l’ex capitano giallorosso sarebbero state anche le foto, pubblicate in esclusiva su Chi, che mostrano Ilary, Bastian e Isabel, la figlia più piccola dell’ormai ex coppia Totti-Blasi, camminare tutti e tre mano nella mano.

Francesco Totti e Ilary Blasi, dunque, potrebbero dare vita a un vero e proprio scontro giudiziario mandando in soffitta ogni tentativo di mediazione tra le parti.

In ballo ci sono due cause, una giudiziaria e una civile. Nella prima in ballo ci sono l’affidamento dei figli e la villa dell’Eur, mentre l’altra verte sui Rolex, che secondo l’ex numero 10 sarebbero stati sottratti da Ilary e che lui vorrebbe indietro, e le borse e i gioielli della Blasi, nascoste da Totti, ma che quest’ultima avrebbe ritrovato proprio nella casa all’Eur.