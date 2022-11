Francesco Totti non ha restituito le borse a Ilary Blasi: è stata lei a ritrovarle

Altro che gesto conciliatorio: non è stato Francesco Totti a restituire le borse a Ilary Blasi, ma bensì è stata lei a ritrovarle nella spa della loro abitazione all’Eur.

A svelare l’ultimo capitolo della guerra tra i due ex coniugi è Il Fatto Quotidiano, che smentisce quindi le ricostruzioni fatte nelle ultime settimane.

Secondo quanto raccontato di recente dal Corriere della Sera, infatti, l’ex calciatore aveva restituito le borse, nascoste a Ilary per ripicca dopo che lei gli aveva sottratto i suoi Rolex, come gesto distensivo prima della battaglia legale in tribunale.

Gossip / Ilary Blasi fotografata a cena con un altro uomo Gossip / Ilary Blasi multata dopo il video in cui prendeva in giro Totti davanti al negozio di Rolex

Ora, però, Il Fatto Quotidiano smentisce questa ricostruzione e, anzi, svela che è stata la stessa Blasi a ritrovare le sue borse.

La vicenda si sarebbe svolta così: diverse settimane fa la conduttrice avrebbe provato ad entrare nella spa situata nell’abitazione all’Eur dove entrambi gli ex coniugi vivono con spazi off-limits prestabiliti e incontri ridotti ai minimi termini.

Ilary Blasi, però, non sarebbe riuscita ad aprire la porta, motivo per cui avrebbe chiamato un fabbro. Una volta forzato l’ingresso, la sorpresa: le borse si trovavano all’interno della struttura.

La presentatrice, accompagnata dalla figlia Chanel, avrebbe poi ritrovato altre borse a le sue scarpe in un’altra camera adiacente alla spa.