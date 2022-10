Continua la battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. “Oggi non c’era nessuno e non è successo niente. Questa è la causa di Ilary che rivuole le sue borse pur non restituendo i Rolex e il giudice si è riservato di decidere in data da destinarsi”, le parole dell’avvocato dell’ex capitano della Roma, Annamaria Bernardini de Pace all’Adnkronos, poco dopo l’udienza al tribunale civile di Roma dove ieri – 14 ottobre 2022 – si è discusso sul ricorso presentato da Ilary Blasi per chiedere all’ormai, quasi, ex marito la restituzione delle sue borse.

È durato circa un’ora il primo round giudiziario nella vicenda legata alla separazione tra l’ex capitano della Roma, Francesco Totti e la conduttrice tv, Ilary Blasi. Un antipasto legato ad una istanza che la showgirl ha presentato nelle scorse settimane al tribunale Civile della Capitale con cui ha chiesto al calciatore la restituzione di gioielli, scarpe e borse, il tutto rigorosamente griffato, che nei mesi scorsi il calciatore le avrebbe sottratto. Un’istanza a cui l’ex numero dieci giallorosso ha risposto con un provvedimento identico con cui invece chiede indietro la sua collezione di Rolex che Blasi avrebbe portato via da una cassetta di sicurezza.