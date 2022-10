Ilary Blasi multata dopo il video in cui prendeva in giro Totti davanti al negozio di Rolex | FOTO

Ilary Blasi multata dopo il video in cui prendeva in giro Totti per i Rolex

È uno scherzo costato caro quello che Ilary Blasi ha fatto all’ormai ex marito Francesco Totti: la conduttrice, infatti, dopo aver realizzato il video davanti al negozio di Rolex in cui prendeva in giro l’ex calciatore è stata multata dalla polizia municipale di Roma per aver parcheggiato la sua auto in sosta vietata.

A immortalare l’accaduto sono stati i fotografi di Chi, la rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini che ha pubblicato le istantanea in esclusiva.

Nelle foto si vede la conduttrice in compagnia dell’amica Alessia Solidani che viene fermata dai vigili urbani, i quali, dopo un breve scambio di battute le notificano il verbale.

Nonostante questo, la Blasi non nasconde la soddisfazione per il video ironico nei confronti dell’ex marito. In un’altra istantanea, infatti, Ilary Blasi è immortalata con un sorriso beffardo stampato sul volto proprio pochi attimi prima di realizzare il filmato.