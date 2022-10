Ilary Blasi lancia una “frecciatina” a Totti: il video davanti al negozio della Rolex

Ilary Blasi non è certo una che le manda a dire. Sta facendo il giro dei social il video, pubblicato in una Storia Instagram, nel quale la conduttrice ha lanciato una chiara frecciatina a Francesco Totti. Ilary si è filmata davanti ad un negozio di Rolex nel centro di Roma, mentre ammicca maliziosa e con la mano mima il gesto di chi “sgraffigna” qualcosa. Nella Stoia ha taggato lo stesso Totti, oltre a Striscia La Notizia e Francesca Manzini, la comica che più volte ha fatto la sua imitazione. Il riferimento è agli orologi di lusso dell’ex calciatore spariti dalla cassetta di sicurezza, e che secondo lui sarebbero stati trafugati proprio da Ilary, con la complicità del padre Roberto.

Il video di Blasi è con ogni probabilità una risposta alle foto pubblicate da Diva e Donna, che ha immortalato per la prima volta insieme l’ex capitano della Roma e la sua nuova fiamma Noemi Bocchi. I due ormai non si nascondono più. Nelle immagini Totti e Noemi sono al ristorante ‘L’isola del pescatore’ di Santa Severa, in occasione della festa a sorpresa organizzata per il 46esimo compleanno del Pupone. Un locale non a caso, visto che è lo stesso in cui Totti aveva chiesto a Ilary Blasi di sposarlo, nel 2005. Insomma, una chiara frecciatina da parte di Ilary, che dimostra come i rapporti tra i due siano tutt’altro che sereni. Non si è infatti trovato un accordo per la separazione consensuale, ma si andrà ad un duro e lungo contenzioso legale.