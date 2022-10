Escono allo scoperto Francesco Totti e la sua nuova fiamma Noemi Bocchi, e lo fanno nel ristorante storico nel quale il Pupone fece la proposta di matrimonio a Ilary Blasi. Per la prima volta l’ex capitano della Roma e la sua nuova compagna sono stati fotografati insieme, in uno scatto pubblicato da Diva e Donna. Noemi ha le braccia alzate, quasi in segno di vittoria, lui sorride a chi li sta fotografando. Dopo mesi vissuti nell’ombra, per non interferire nel matrimonio (finito) con Ilary, Bocchi si prende la sua rivincita. I due non si nascondono più.

L’occasione è la festa per il 46esimo compleanno di Totti, il 26 settembre sera. Un party a sorpresa, organizzato proprio da Noemi, all’Isola del Pescatore di Santa Severa, il ristorante del cuore di entrambi, ma soprattutto quello in cui l’ex calciatore fece la proposta di matrimonio a Ilary, nel 2005. Nel servizio fotografico del giornale di gossip si vede Totti, portato per mano dalla sua compagna, bendato, mentre entrano nel locale. Alla festa partecipano gli affetti più cari del Pupone: gli amici di sempre di Francesco e i suoi tre figli, che a quanto pare hanno ormai accolto Noemi nella famiglia allargata. Durante la cena di pesce, musica e risate. Francesco e Noemi appaiono rilassati e sorridenti.

A breve dovrebbe entrare nel vivo la battaglia legale per la separazione con Ilary. Da un momento all’altro dovrebbero essere presentati i ricorsi, dando così il via a un contezioso in tribunale che potrebbe durare tre anni, se va bene. Ma per una sera Totti non ci ha voluto pensare, ha scherzato, cantato al karaoke e soprattutto baciato Noemi liberamente, davanti a tutti.

Intanto non si è fatta attendere la risposta ironica dei Blasi. La conduttrice ha postato un video su Instagram, girato davanti alla boutique della Rolex di via Condotti, in cui ammicca maliziosa e con la mano mima il gesto di chi “sgraffigna” qualcosa, taggando direttamente Totti, oltre a Striscia La Notizia e Francesca Manzini. Il chiaro riferimento è agli orologi dell’ex calciatore spariti dalla cassetta di sicurezza, e che secondo lui sarebbero stati trafugati proprio da Ilary, con la complicità del padre Roberto. Segno che i rapporti tra i due sono tutt’altro che idilliaci, tanto che non si è arrivati a una separazione consensuale, ma si andrà necessariamente in aula.