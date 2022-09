Finisce davvero male una storia che sembrava una favola moderna, capace di appassionare milioni di italiani. Tra Francesco Totti e Ilary Blasi volano gli stracci. Le possibilità di ricucire il rapporto, quanto meno per il bene dei figli, sembrano ormai remote: “Temo che con Ilary finirà in tribunale”, ha ammesso l’ex capitano della Roma in una lunga intervista al Corriere della Sera.

Dopo tante voci, Totti ha deciso di parlare in prima persona e spiega che la rottura non è stata per causa sua: “Non sono stato io a tradire per primo. La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo. Il 12 ottobre è morto papà mio. Di Covid. E io l’ho visto l’ultima volta il 26 agosto. Sapevo che stava male, e non potevo fargli visita. Poi ho preso il Covid pure io, in forma violenta: 25 giorni chiuso in casa, stavo per finire in ospedale. Insomma, per me è stato un periodo tremendo. Per fortuna c’erano i figli. Mia moglie invece, quando avevo più bisogno di lei, non c’è stata. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L’ultimo anno è stato duro. Non c’era più dialogo, non c’era più niente”.

Totti ha accusato la conduttrice di essere stata lei a tradire per prima. La sua nuova fidanzata, Noemi Bocchi, è infatti arrivata dopo: “Prima ci frequentavamo come amici. Dopo Capodanno – conferma – è diventata una storia e si è consolidata nel marzo 2022”. Un tradimento, quello di Ilary, che l’ex calciatore ha scoperto sbirciando tra i messaggi sul cellulare della moglie: “Non l’avevo mai fatto in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro”.

“Non mi faccia dire il nome dell’altro. È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto. Cosa dicevano i messaggi? Qualcosa tipo: vediamoci in hotel; no, è più prudente da me. Sono girate voci in passato. Ma erano appunto voci. Qui c’erano le prove. I fatti. E questo mi ha gettato in depressione. Non riuscivo più a dormire”, rivela ancora il Pupone ad Aldo Cazzullo.

Poi le accuse pesanti nei confronti di Ilary, che gli avrebbe sottratto beni personali: “Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole”. L’ex calciatore specifica: “Sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto”.

Un matrimonio ormai naufragato: “Cercavo un accordo – spiega Totti – Non volevo finire in tribunale. Così ho proposto: pensiamo prima ai figli, lasciamo la casa a loro, e noi ci alterniamo, facciamo tre giorni per ciascuno. Non volevo vedere i ragazzi con la valigia in mano, tra l’Eur e Roma Nord. Ma Ilary ha detto no. Allora le ho proposto di dividere la casa, in fondo è grande. Oppure di prenderne una tutta per lei. Niente da fare: in casa vuole restare soltanto lei, e basta”.