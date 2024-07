Fedez torna a seguire Chiara Ferragni su Instagram. Ma solo per qualche ora

Fedez continua a trovare il modo per far parlare di sé. Ora solletica la fantasia dei follower con un gesto che lascia pensare a un possibile riavvicinamento con Chiara Ferragni, ma poi smorza sul nascere gli entusiasmi.

Il rapper, che in questi giorni si trova in vacanza a St. Tropez con alcuni amici tra cui la nuova fidanzata Garance Authié, è tornato a seguire su Instagram l’ex moglie. Almeno per qualche ora, poi ha nuovamente rimosso il “follow”.

Il collegamento – che era stato interrotto lo scorso aprile – è stato ripristinato nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio e non è sfuggito ai fan della coppia. Ad accorgersene prima di tutti è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha riportato quanto scoperto in una storia che ha subito fatto il giro di Instagram.

Chiara Ferragni, da parte sua, non ha ricambiato e già nel mattino di oggi l’imprenditrice digitale non risulta più essere tra gli account seguiti da Fedez.

Difficile sapere cosa sia accaduto. Se è stato un momento di sbandamento, se si è trattato di uno scherzo di amico o se semplicemente il rapper voleva tenere viva la fiamma del gossip sugli sviluppi della relazione con Chiara.

Quel che è certo è che i follower della ormai ex coppia sono molto attenti e continuano a monitorare i comportamenti social dei due per provare a capire cosa sta accadendo nelle loro vite.