L’attore, ora chirurgo estetico, Giulio Berruti ha rivelato che lui e la sua compagna, l’ex ministra Maria Elena Boschi, stanno provando ad avere figli già da un po’ di tempo. Nell’ultima puntata di Pechino Express, in onda su Sky Uno nella serata di giovedì 17 aprile, ha dato ancora una volta prova del suo amore per quella che ormai è la sua compagna da sei anni. “Se non dovessi tornare, vorrei dire a Maria Elena che la amo” ha dichiarato scherzando nel corso della puntata.

Poi, dopo essersi emozionato con dei bambini della Thailandia, Giulio Berruti ha parlato del suo desiderio di paternità: “Avere figli è una cosa bellissima che a volte capita, a volte non capita, nemmeno se lo vuoi. È una cosa che vogliamo entrambi: insieme con Maria Elena è un po’ che ci stiamo lavorando. E sarebbe molto bello. Quindi speriamo arrivi presto”.