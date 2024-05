Fa la modella ma studia finanza: chi è Garance Auhthié, la ragazza che esce con Fedez

Per la prima volta dalla separazione con Chiara Ferragni, Fedez si è fatto vedere in pubblico in compagnia di una donna: si tratta di Garance Authié, giovanissima modella francese.

I due erano insieme ad assistere al Gran Premio di Formula 1 di Monaco: un video pubblicato dal portale Very Inutil People li ha immortalati mano nella mano. Ma Garance appare anche in una storia postata su Instagram dal rapper a bordo di uno yacht ormeggiato proprio a Montecarlo.

Secondo Very Inutil People la frequentazione “procede da qualche mese”: il primo avvistamento risalirebbe a marzo a Courchevel, poi la coppia sarebbe stata avvistata a Parigi, Miami, al Festival di Coachella, fino appunto a Montecarlo.

Ma chi è Garance Auhthié? Bionda, occhi, azzurri, alta un metro e ottanta, la modella francese è una classe 2004, quindici anni più giovane di Fedez (la differenza d’età con Chiara Ferragni è addirittura di diciassette anni).

Aveva solo 9 anni quando posò per il suo primo servizio fotografico professionale: “All’epoca ero molto timida e i miei genitori vedevano il lavoro di modella come un modo per acquisire fiducia in me stessa”, ha dichiarato la ragazza in una recente intervista a Crush Magazine.

Appassionata di danza, equitazione e sport acquatici, Garance è seguita da due agenzie di moda – una francese e una spagnola – e si dice affascinata all’idea di lavorare un giorno nel cinema, un arte – osserva – che “offre un’altra forma di espressione che richiede un intenso lavoro su se stessi”.

Oggi Garance Auhthié – circa 20mila follower su Instagram – è iscritta alla IE Business School di Madrid, Università con specializzazione in management e finanza. “A 19 anni – ha raccontato a Crush Magazine – ero combattuta tra intraprendere la carriera di modella e l’idea di tuffarmi nel mondo della finanza. Per ora sto gettando le basi per entrambe le opzioni e solo il tempo lo dirà!”.