Fedez contro Marcell Jacobs, il cantante trascina in tribunale il campione olimpico: ecco perché

Fedez contro Marcell Jacobs, il cantante trascina in tribunale il campione

La lite tra Fedez e Marcelle Jacobs finisce in tribunale: secondo quanto scrive Il Corriere della Sera, infatti, la procura di Brescia ha formalmente accusato il campione olimpico di diffamazione e depositato l’avviso di conclusione delle indagini, atto che solitamente prelude alla richiesta di rinvio a giudizio.

Il velocista, dunque, rischia di andare a processo con l’accusa di aver diffamato la società del rapper. Marcelle Jacobs, infatti, era sotto contratto con la Dome srl, società co-fondata da Fedez e amministrata da sua madre, Annamaria Berrinzaghi, che si occupa della promozione di brand e personaggi pubblici.

La società aveva il compito di gestire l’immagine dell’atleta. Tuttavia, i rapporti tra la Dream of Ordinary Madness Entertainment srl e Jacobs si deteriorano e portano, dopo una lunga disputa, a una risoluzione del contratto.

“Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità ma lì non hanno mai sviluppato un progetto” dichiara Jacobs in un’intervista a La Stampa. Parole che hanno indotto la società di Fedez a presentare querela nei confronti del velocista per diffamazione e che ora, come detto, rischia un processo.