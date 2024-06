Nuove indiscrezioni sulla vita privata di Chiara Ferragni: “Ha una nuova fiamma, ma non è Tony Effe”

Nuove indiscrezioni sulla vita privata di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni avrebbe una nuova fiamma che però non sarebbe, così come scritto nei giorni scorsi, il rapper Tony Effe.

È quanto afferma il magazine MAM-e, secondo cui l’influencer si frequenterebbe con un ortopedico che lavora presso l’Humanitas di Milano.

“Voci molto ben informate della Versilia, riportano che la nuova fiamma di Chiara Ferragni non sia Tony Effe, ma bensì un ortopedico toscano classe ’93 che lavora presso l’Humanitas di Milano” si legge sul magazine.

E ancora: “I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune proprio durante la permanenza dell’influencer a Forte dei Marmi, motivo per il quale la Ferragni avrebbe trascorso gli ultimi weekend al Forte”.

Nei giorni scorsi, invece, a Chiara Ferragni era stata attribuita una relazione con Tony Effe. Le indiscrezioni circolate, infatti, affermavano che l’influencer e il rapper si sarebbero incontrati in gran segreto a Forte dei Marmi: ad alimentare i rumors anche una storia di Taylor Mega, ex del cantante, che in una storia su Instagram ha scritto “Sentiti ridicola” che a molti è sembrata una parafrasi del “pensati libera” mostrato dalla Ferragni a Sanremo.

Voci che sono state poi alimentate dalle foto pubblicate dal settimanale Chi che mostravano Chiara Ferragni insieme a Tony Effe ed alcuni amici.