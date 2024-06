Chi è Tony Effe, il rapper nemico di Fedez paparazzato a cena con Chiara Ferragni

Chi è Tony Effe, il rapper nemico di Fedez fotografato con Chiara Ferragni

Se sia una semplice amicizia o qualcosa di più non è dato sapere: di certo c’è che Chiara Ferragni e Tony Effe sono stati fotografati insieme, in compagni di alcuni amici in comune.

Lo scoop è del settimanale Chi, che ha paparazzato i due insieme a un gruppo di amici in quel di Milano. Nelle foto non vi è nulla di malizioso: solo un gruppo di amici che scherzano insieme.

Da qualche giorno, però, non si fa altro che parlare di una presunta relazione tra l’influencer e il rapper. Agli osservatori più attenti, infatti, non è sfuggito che Chiara Ferragni abbia utilizzato canzoni del trapper in alcune sue stories pubblicate su Instagram.

Inoltre, Chiara Ferragni in un video su TikTok ha indossato una felpa verde, a righe beige e rosse, indossata dallo stesso Tony Effe qualche giorno prima.

Mi pare tutto così assurdo

Dicono addirittura che si sono visti a forte dei marmi 💀💀💀💀 https://t.co/82mgewD5zj pic.twitter.com/ubVPI9FDQ1 — franchina (@animalinconia) June 10, 2024

E secondo alcuni follower, l’influencer da diversi giorni indossa abiti e accessori Miu Miu, senza Adv, che è il titolo dell’ultima canzone del trapper.

Ad alimentare i rumors, inoltre, anche una storia di Taylor Mega, ex del cantante, che in una storia su Instagram ha scritto “Sentiti ridicola” che a molti è sembrata una parafrasi del “pensati libera” mostrato dalla Ferragni a Sanremo.

Chi è Tony Effe

Nome d’arte di Nicolò Rapisarda, Tony Effe è nato a Roma nel 1991. Membro della Dark Polo Gang, ha pubblicato i suoi primi singoli su Youtube nel 2015. Nel 2021 ha debuttato con il suo primo album da solista, Untouchable, mentre di recente è uscito il suo secondo album, Icon.

Ex amico di Fedez, si mormora che i due abbiano litigato per colpa di una donna. Di certo c’è che recentemente si sono lanciati diverse frecciatine. Durante un’intervista in radio, infatti, Tony Effe ha rivelato di aver rifiutato un feat con Fedez.

Dichiarazioni che non sono piaciute a Fedez che ha così replicato: “Ho visto l’intervista di una persona (Tony Effe, ndr) e l’ha messa giù un po’ strana. – ha detto il rapper – Se andiamo in palestra e ti faccio sentire una canzone e ti dico: fammi sapere se vuoi farci una strofa. Gli ho chiesto se voleva fare una strofa, non sono andato a fargli un boc**ino e a implorarlo”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Tony Effe ha avuto diverse relazioni con donne famose: una con la top model Vittoria Ceretti, ora fidanzata con Leonardo DiCaprio, e l’altra, come detto, con Taylor Mega.