La nuova vita dei Ferragnez: lui fa sul serio con Garance Authié, Chiara Ferragni va a cena con Tony Effe

Fedez con Garance Authié, Chiara Ferragni va a cena con Tony Effe

Fedez è ormai inseparabile dalla modella Garance Authié, mentre Chiara Ferragni va a cena con Tony Effe: è la nuova vita dei Ferragnez fotografata dal settimanale Chi.

Come già anticipato da Fabrizio Corona, infatti, il cantante e la modella sono stati fotografati fuori dal ristorante dove Fedez andava sempre con Chiara Ferragni.

“La sera escono a cena e lui decide di portare Garance Authié nel ristorante che era il luogo preferito di Fedez e Chiara Ferragni, dove festeggiavano i successi, le nascite e i momenti vinti: da Cracco in Galleria, nella stessa saletta riservata, nello stesso balcone in cui si affacciava con Chiara e nel quale si è affacciato, come vedrete nelle foto che Chi pubblicherà mercoledì sul prossimo numero, insieme a lei” aveva raccontato l’ex paparazzo sul suo sito Dillinger News.

Chiara Ferragni, dal canto suo, è stata fotografata insieme a Tony Effe, “nemico” di Fedez, e alcuni amici. Anche in questo caso il gossip impazza già da alcuni giorni.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’influencer e il rapper si sarebbe incontrati in gran segreto a Forte dei Marmi: ad alimentare i rumors anche una storia di Taylor Mega, ex del cantante, che in una storia su Instagram ha scritto “Sentiti ridicola” che a molti è sembrata una parafrasi del “pensati libera” mostrato dalla Ferragni a Sanremo.