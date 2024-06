Fabrizio Corona: “Ecco dove si sono conosciuti Fedez e Garance Authié. Ma non si sono nemmeno mai baciati”

Fabrizio Corona: “Ecco dove si sono conosciuti Fedez e Garance Authié”

Fabrizio Corona rivela alcuni dettagli della relazione, o presunta tale, tra Fedez e Garance Authié, la modella che è stata avvistata insieme al rapper al Gran Premio di Monaco di Formula 1.

Sul suo sito Dillinger News, infatti, l’ex paparazzo ha rivelato che i due si sono conosciuti “Al Coachella. Lei era in compagnia di uno strano uomo cinese più grande di lei. Fedez ha avuto un colpo di fulmine e l’ha invitata con lui al Gp di Formula 1 a Monaco ma non c’è stato nemmeno un bacio”.

“Domenica sera la parigina dorme con Federico, al suo fianco, nel suo letto, ed è la prima volta nel suo periodo da single che una ragazza attratta dal personaggio, dalla fama e dai soldi, non ci stia subito dalla prima sera. Questo lo manda via di testa: non gli risponde ai messaggi, fa ghosting, se la tira, non lo cerca” racconta ancora Corona.

Poi, l’ex paparazzo continua: “Federico racconta a tutti i dettagli di quel weekend ironizzando, ma con un velo malinconico e di tristezza e insiste insiste insiste fino a quando, per farla venire, la convoca pagandola per realizzare il video della sua nuova canzone. Venerdì Federico la porta al Bvlgari con la sua Ferrari, pranzano e il pomeriggio lei va con le sue amiche”.

Fabrizio Corona conclude raccontando: “La sera escono a cena e lui decide di portare Garance Authié nel ristorante che era il luogo preferito di Fedez e Chiara Ferragni, dove festeggiavano i successi, le nascite e i momenti vinti: da Cracco in Galleria, nella stessa saletta riservata, nello stesso balcone in cui si affacciava con Chiara e nel quale si è affacciato, come vedrete nelle foto che Chi pubblicherà mercoledì sul prossimo numero, insieme a lei. Ma anche quella sera non succede niente, né un bacio né l’amore. Garance gioca bene le sue carte e Federico insegue. Il pomeriggio di sabato lo passano distaccati e poi vanno a fare serata a l’Ex Macello in mezzo a mille persone, ma quella sera non esce neanche un video”.