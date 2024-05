Fedez avvistato mano nella mano con la modella Garance Authié, classe 2004 | VIDEO

Che coi fa Fedez mano nella mano con una giovanissima modella francese? Il rapper è stato avvistato al Gran Premio di Formula 1 di Monaco in compagnia della ventenne Garance Authié, bionda, occhi azzurri, un metro e ottanta, modella dall’età di 9 anni.

Classe 2004, Garance è iscritta alla IE Business School di Madrid, Università con specializzazione in management e finanza.

I due sono stati “paparazzati” in un video diffuso su Instagram dal portale Very Inutil People. Anche se l’uscita in coppia in un evento affollato di fotografi come il Gp di Monaco lascia presumere che Fedez non volesse mantenere segreta la frequentazione.

“Una frequentazione – scrive Very Inutil People – che procede da qualche mese, il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi Parigi, Miami, Coachella e adesso Montecarlo”.

Ma non è tutto: in una storia Instagram pubblicata dal rapper si vede la ragazza ritratta di spalle a bordo di uno yacht, insieme a Fedez e a un gruppo di amici [Chi è Garance Authié]

