Accordo Fedez-Iovino, spunta la presunta cifra pagata dal rapper per evitare la denuncia del personal trainer

Accordo Fedez-Iovino, spunta la presunta cifra pagata dal rapper

Nei giorni scorsi è emersa l’indiscrezione, confermata dai legali, di un accordo transattivo tra Fedez e Cristiano Iovino, in base al quale il personal trainer rinuncerà a eventuali azioni penali contro il rapper per la presunta aggressione avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in via Traiano, a Milano.

Ora spunta anche la presunta cifra che il cantante avrebbe pagato per evitare la denuncia del personal trainer: a fornirla è il giornalista Gabriele Parpiglia a Rtl 102.5.

“C’è stato un accordo, secondo fonti legali, da parte dei legali di Fedez e Cristiano Iovino. La cifra in teoria non si potrebbe sapere, ma io sono un giornalista e mi avvalgo del diritto di cronaca. Perché c’è un accordo di riservatezza tra le parti, quindi un patto di segretezza. A me risulta che la cifra sia tra i 400 e i 500mila euro. Parallelamente c’è la vendita della villa… Due cose che potrebbero collimare” ha dichiarato il giornalista.

Parpiglia ha quindi concluso: “Dinanzi a una cifra del genere, Iovino non fa denuncia però la denuncia prosegue d’ufficio. Ma non essendoci il querelante ha un peso minore”.