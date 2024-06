Georgian Cimpeanu parla per la prima volta della sua relazione con Elisabetta Canalis: “Non è facile”

Georgian Cimpeanu parla della sua relazione con Elisabetta Canalis

Georgian Cimpeanu parla per la prima volta della sua relazione con Elisabetta Canalis iniziata ormai più di un anno fa.

Intervistato da Diva&Donna, il personal trainer, coach e campione di kickboxing ha dichiarato che la differenza d’età tra i due non è un problema: “Dipende tutto dai caratteri, se ti prendi la differenza di età si assottiglia. Elisabetta sembra che abbia trent’anni anni, come me”.

Più problematica è la distanza visto che i due spesso si dividono tra Milano e Los Angeles: “Non è facile. Ma va bene così, riusciamo a vederci quanto basta”.

I due si sono conosciuti grazie al kickboxing: “Non ero abituato ad avere a che fare con persone famose. E poi, appena conosco qualcuno, fatico a essere espansivo. L’amore è arrivato con tanta calma, andando avanti con il tempo”.

Di recente, l’ex Velina riguardo al suo nuovo compagno aveva affermato: “Posso dirle solo che sto molto bene e sono felice. E che non è stato facile. Chi mi sta vicino ha saputo capire il momento delicato che stavo attraversando. E solo una persona non oppressiva e invadente poteva stare con me. Ci sono momenti nella vita che per amore bisogna aspettare, saper guardare ‘alla big picture’, il quadro generale, per credere nel futuro”.