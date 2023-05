Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu: chi è il nuovo fidanzato

Ormai non ci sono più dubbi: Elisabetta Canalis ha un nuovo fidanzato, il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu.

L’indiscrezione circolava già da qualche settimana, mentre la certezza, seppur i diretti interessati non abbiano ufficailizzato la liason, arriva da alcune foto pubblicate del magazine Chi, che mostrano Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu passeggiare mano nella mano tra le vie di Los Angeles, la città dove l’ex velina è rimasta a vivere anche dopo il divorzio dall’ex marito Brian Perri.

Nelle immagini si vedono i due mentre scherzano apparendo assai complici tra le strade di Beverly Hills e Downtown.

Chi è Georgian Cimpeanu

Nato a Villanova di Guidonia, comune vicino Roma, il 31 agosto 1993, Georgian Cimpeanu è un atleta professionista e personal trainer di kickboxing. Ha frequentato la facoltà di Scienze Motorie all’Università di Tor Vergata, a Roma.

Nella sua carriera agonistica ha conquistato i titoli di Campione europeo e del mondo WAKO kickboxing, È stato anche Campione italiano WAKO PRO K-1 Rules e Campione del mondo WAKO PRO K-1 Rules.

Georgian Cimpeanu ed Elisabetta Canalis si sono conosciuti per motivi di lavoro: lo sportivo, che ha 15 in meno dell’ex velina, infatti, è il personal trainer di kickboxing della sarda, che lo scorso giugno ha vinto il suo primo incontro in questa disciplina.

La showgirl, infatti, ha partecipato all’evento The Night of Kick and Punch di Torino dove ha sconfitto la ventunenne bolognese Rachele Muratori.

“È stata un’esperienza divertente e faticosa ma che mi ha dato tantissimo” aveva dichiarato Elisabetta Canalis dopo il match che poi aveva aggiunto: “Questo sport mi ha fatto conoscere delle persone che mi hanno letteralmente cambiato la vita”.

Persone tra le quali figurava anche Georgian Cimpeanu “che ha vinto e che soprattutto mi ha sempre dedicato tempo insegnandomi tecniche nuove”.