Elisabetta Canalis e i dettagli del divorzio: “È stata lasciata, lei non può andare via da Los Angeles”

Elisabetta Canalis e i dettagli del divorzio da Brian Perri

È stato Brian Perri a lasciare Elisabetta Canalis: è l’ultima rivelazione sul divorzio tra l’ex velina di Striscia La Notizia e il chirurgo americano.

A fornirla è stata un follower dell’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha postato il messaggio tra le stories del suo profilo Instagram.

Si tratta di una fonte vicino alla coppia secondo la quale Elisabetta Canalis non può lasciare l’America perché la separazione con il marito prevede un affidamento congiunto.

“Lei non può vivere in Italia con la figlia, tranne che per un mese di seguito durante le vacanze estive. Oppure può venire da sola, ma per lavoro” scrive l’utente anonimo.

“Che l’abbia lasciata il marito sono voci, ma lui era stufo delle sue continue trasferte” ha aggiunto il follower.

L’ex velina, dal canto suo, non ha né confermato né smentito la separazione anche se da diversi mesi ormai la showgirl non posta più foto con Brian Perri sui suoi social.