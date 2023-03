Se n’è parlato a lungo, con voci sempre più insistenti di una crisi. Elisabetta Canalis divorzia dal chirurgo americano Brian Perri, sposato nel 2014. A dare per primo la notizia è TgCom24, secondo cui sarebbero già stati consegnati in tribunale i documenti di separazione. I due avrebbero chiesto l’affidamento congiunto della figlia, Skyler Eva, di 7 anni, e pare che al momento la Canalis non avrebbe avanzato alcuna richiesta di mantenimento.

La showgirl sarda avrebbe già traslocato in un appartamento che condivide, in questi giorni difficili, con la madre giunta in supporto della figlia dalla Sardegna. D’altronde i due già da tempo non si vedevano insieme né di persona né sui social, tanto che ormai da un po’ le voci di crisi si facevano più insistenti. “L’ultima foto insieme risale alla fine delle scorso agosto: un’era geologica fa, visto che il tempo di Instagram scorre molto più veloce di quello di tutti i giorni”, scriveva qualche settimana fa il settimanale Oggi, annunciando che il loro rapporto era “finito”. Nelle scorse settimane, durante la Fashion Week di Milano, lei era stata paparazzata con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, alimentando il gossip su una possibile nuova fiamma. Canalis e Perri si erano sposati nel 2014 e l’anno successivo era nata la figlia Skyler Eva.