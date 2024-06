Chi è Lorenzo Castelli, il nuovo manager di Chiara Ferragni

È Lorenzo Castelli il manager che avrà il compito di sostituire Fabio Maria Damato, ma soprattutto di risollevare il gruppo di Chiara Ferragni.

Lo scrive Il Messaggero, secondo cui nello staff entreranno anche Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni, e Alessandro Marina, un consulente noto nel mondo della moda milanese.

Fenice e TBS Crew, le due società dell’influencer, in un comunicato infatti hanno fatto sapere che “a partire dal 16 giugno 2024, Fabio Maria Damato cesserà dalla funzione di direttore generale e consigliere di entrambe le aziende per perseguire altre opportunità professionali. Il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale”.

Successivamente lo stesso Fabio Maria Damato in una serie di stories Instagram ha chiarito di non essere stato licenziato ma di aver presentato spontaneamente le sue dimissioni.

Sta di fatto, comunque, che le società di Chiara Ferragni, in seguito allo scoppio dello scandalo Balocco e alla fuga di alcuni brand, hanno bisogno di una nuova figura che è stata individuata per l’appunto in quella di Lorenzo Castelli, inserito nel 2021 da Forbes Italia tra gli Under 30 più promettenti della categoria Venture Capital.

Chi è Lorenzo Castelli, il nuovo manager di Chiara Ferragni

Nato a Roma nel 1991, Lorenzo Castelli si è laureato in Economia del lavoro all’Università Roma Tre e ha poi conseguito un master in Project Management alla Luiss Business School.

Inizia a lavorare sin da giovanissimo a New York come assistente personale di John Vizzone, vicepresidente di Ralph Lauren. Successivamente si sposta a Miami dove tenta di aprire, senza fortuna, una catena di negozi di alimentari italiani.

Una volta ritornato in Italia, fonda la Alchimia Investments, una società di investimenti attiva nel venture capital. Tra i successi della società figura il Virgin Hyperloop One, realizzando il primo test con persone a bordo di un treno supersonico.