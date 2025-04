Marina La Rosa attacca Giorgia Meloni, rea, secondo l’opinionista, di non aver difeso sufficientemente l’Italia dai dazi che gli Stati Uniti hanno imposto a tutti i paesi europei e non. L’ex concorrente del Grande Fratello, ora opinionista, ha infatti dichiarato nel corso di È sempre Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rete 4 nella serata di martedì 8 aprile: “Sanchez, il premier spagnolo, dice che questi dazi sono un attacco contro tutta l’Europa. Dall’altra parte abbiamo la Francia, Macron dice che è una scelta davvero brutale invitando i francesi a non fare più degli investimenti negli Stati Uniti. Anche la Germania l’ha definito un attacco molto duro. E poi abbiamo Meloni”. La premier, secondo Marina La Rosa, “ha preso appuntamento la prossima settimana con Trump per andare a leccargli… le scarpe, perché non posso dirlo in altro modo. Questo è l’atteggiamento dell’Italia ed è questo che ci fa inca**are perché noi siamo sempre sottomessi agli Stati Uniti. Ed è il momento, forse, di staccarci dall’America”.

“Meloni ha preso appuntamento con Trump per andare a leccargli le scarpe, questo è l’atteggiamento dell’Italia” Marina La Rosa a #ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/MH7JQKRWcG — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) April 8, 2025