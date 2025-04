Il presidente Usa Donald Trump irride i Paesi che vogliono trattare con gli Stati Uniti sui dazi, che entrano in vigore nella giornata di oggi, mercoledì 9 aprile. Durante una cena con i membri repubblicani del Congresso, infatti, Trump ha dichiarato: “I paesi ci stanno chiamando per baciarmi il culo. Muoiono dalla voglia di fare un accordo”. Poi ha preso in giro i leader che lo hanno contattato proponendo una sorta di imitazione: “Per favore, signore, fate un accordo. Farò qualsiasi cosa, signore”.

Le trattative sui dazi raccontate da Trump: «Vi dico che questi Paesi ci stanno chiamando, baciandomi il c**o. Stanno morendo dalla voglia di fare un accordo. “Per favore, signore, fate un accordo. Farò qualsiasi cosa, signore”». pic.twitter.com/WRP3z6N5Js — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) April 9, 2025

Durante il suo discorso, il presidente statunitense ha voluto mandare un messaggio anche a quei repubblicani che si sono mostrati scettici sull’introduzione dei dazi: “Vinceremo le elezioni di midterm e avremo un’enorme vittoria a valanga, ne sono certo”. E ancora: “Vedo alcuni repubblicani ribelli, dei tizi che vogliono mettersi in mostra e dicono ‘crediamo che il Congresso debba fare i negoziati’, ma statemi a sentire, voi non negoziate come so fare io. Se il Congresso prende in mano le trattative, sbrigatevi a vendere l’America perché andrete in rovina”.