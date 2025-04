La frecciata di Emma Marrone a Stefano De Martino: “Non è un granché come fidanzato” | VIDEO

Emma Marrone smentisce i rumors su un possibile ritorno di fiamma con Stefano De Martino e ne approfitta per lanciare una frecciatina, seppur ironica, nei confronti del suo ex fidanzato. Ospite dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, il programma condotto per l’appunto dall’ex ballerino di Amici in onda su Rai 2 nella serata di mercoledì 8 aprile, la cantante, durante uno dei giochi della trasmissione, ha dichiarato: “L’unica cosa che torna tra di noi è un paio di calzini. Vogliamo far star sereni tutti. Non c’è nessun ritorno di altre cose, come fiamme o amori. Ve lo posso assicurare: Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato”. La reazione di Stefano De Martino dice tutto: il conduttore, infatti, si è abbandonato a una risata, che è sembrata una conferma di quanto appena dichiarato da Emma.

Emma smentisce i rumors sul ritorno di fiamma con Stefano De Martino “Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato” ✈️ pic.twitter.com/Jbm70B82c3 — Trash Italiano (@trash_italiano) April 8, 2025

Nelle scorse settimane era stato il magazine Oggi a parlare di un possibile ritorno di fiamma tra i due: Trascorrono sempre più serate insieme come quando erano una coppia e si dedicano canzoni d’amore. Si tra i due ex è rinato qualcosa”. E ancora: “Dopo gli avvistamenti di fine febbraio, ecco altri indizi… canterini, messi in fila sulla copertina di Oggi. Durante una serata piena di allegria, lui le canta: ‘Come ho potuto stare lontano da te’. Lei replica con ‘Tu sì ‘na cosa grande’”.