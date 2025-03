Emma Marrone e Stefano De Martino sarebbero tornati a “frequentarsi”: lo scrive il settimanale Oggi secondo cui ci sarebbe “più di un indizio” su un possibile ritorno di fiamma tra i due. Il nuovo numero della rivista, infatti, ha addirittura dedicato la copertina alla ex coppia scrivendo: “Trascorrono sempre più serate insieme come quando erano una coppia e si dedicano canzoni d’amore. Si tra i due ex è rinato qualcosa”. E ancora: “Dopo gli avvistamenti di fine febbraio, ecco altri indizi… canterini, messi in fila sulla copertina di Oggi. Durante una serata piena di allegria, lui le canta: ‘Come ho potuto stare lontano da te’. Lei replica con ‘Tu sì ‘na cosa grande’”.

Semplici speculazioni? Al momento sembrerebbe di sì. È vero che i due sono stati spesso avvistati insieme nell’ultimo periodo ma è altrettanto vero che i due non hanno mai nascosto di avere mantenuto un rapporto d’amicizia nonostante la fine della loro relazione ormai risalente al 2012.