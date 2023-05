Stefano De Martino e la fina della relazione con Emma Marrone: “Credo che lei ci abbia guadagnato”

Stefano De Martino e la fina della relazione con Emma Marrone

Stefano De Martino torna a parlare della fine della relazione con Emma Marrone avvenuta ormai nel lontano 2012.

Nel corso di un’intervista al settimanale Oggi, in cui ha parlato della sua carriera e della sua vita privata, il conduttore e ballerino ha dichiarato: “Sono meglio come ex che come compagno. Starmi accanto non è facile, sono volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliano bene perché sono felici di essersi liberate. Emma col senno di poi credo che ci abbia guadagnato”.

Sull’amore ritrovato con Belen Rodriguez, invece, il presentatore ha affermato di sognare camere separate: “Io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa”.

Gossip / Stefano De Martino: “Io e Belen? Sogno camere separate. Maria De Filippi mi disse che ero un pirla” Gossip / Belen, Stefano De Martino si confida: ”Luna un padre ce l’ha, non ho mai pensato di sostituirlo”

“È difficile tenere insieme una famiglia. Ma Belén e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci. Ogni volta che ci siamo lasciati perdevo la fede nuziale: ora ne ho tre” ha poi aggiunto De Martino sulla sua relazione con la showgirl argentina.

E riguardo alla figlia che Belen Rodriguez ha avuto con Antonino Spinalbese, l’ex ballerino di Amici ha rivelato: “Mi chiama Teté. Per lei sono uno zio, un padre ce l’ha e non ho mai pensato di sostituirlo”.