Federica Pellegrini e le critiche a Ballando con le Stelle: “Mi hanno massacrato, sono figlie del patriarcato”

In un’intervista a La Repubblica in cui ha parlato non solo della sua carriera ma anche dei progetti futuri e della vicenda Sinner, Federica Pellegrini ha commentato anche le critiche ricevute sui social durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Un’esperienza che per l’ex campionessa è stata bella ma difficile: “Se tu mi buttassi in acqua e mi dicessi di esprimere rabbia o passione, io lo potrei fare. Ballando è completamente un’altra cosa”. E sulle critiche ricevute afferma: “Terribile, mi hanno massacrato. Critiche anche molto pesanti sulla fisicità, commenti duri e aggressivi. Mi hanno fatto anche dubitare di me, ho pensato all’effetto che questa violenza può avere sulle ragazzine”. Dinamiche che, secondo Federica Pellegrini, hanno radici nel “retaggio patriarcale” della nostra cultura: “Se ancora non ne siamo consapevoli, vuol dire che l’Italia è ancora un Paese patriarcale. Lo saremo fin quando ce ne sarà solo uno”.

Parlando della sua vita privata, poi, l’ex nuotatrice ha escluso la volontà, almeno per il momento, di fare un altro figlio: “Per adesso non ci penso minimamente. Tutte le illazioni sulle mie presunte pance sono false. E poi Matilde è già bella tosta, molto più di me”. Sulla figlia, infatti, afferma: “Caratterialmente è parecchio forte e questo non mi dispiace, ma richiede molte energie”. Diventerà anche lei una nuotatrice? Federica Pellegrini risponde così: “Le piace l’acqua, ma da qui a fare la nuotatrice ce ne passa”.