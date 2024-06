Chiara Ferragni rompe il silenzio e torna a parlare sui social: “Sento che sto tornando a essere me stessa”

Chiara Ferragni rompe il silenzio e torna a parlare sui social

Chiara Ferragni torna a parlare sui social: l’influencer rompe il silenzio postando un videomessaggio tra le stories del suo profilo Instagram.

“Sono in ufficio, è passato un po’ da quando vi ho parlato e ho pensato che fosse il momento di fare una story e parlare con voi” esordisce l’influencer nel filmato.

“Ultimamente ho una nuova energia e per questo devo ringraziare voi per tutti i commenti e per essere sempre stati al mio fianco. Sto lavorando molto su me stessa in questo momento della mia vita. Ne ho passate tante, come probabilmente tutti voi avrete visto, ma adesso sento che sto tornando a essere me stessa e questa è la migliore sensazione al mondo”.

Chiara Ferragni, quindi, conclude: “E sono emozionata per questa nuova energia e per tutto quello che verrà, per tutti i nuovi progetti ai quali sto lavorando, che non vedo l’ora di condividere con voi, e in generale per questa nuova vita. Penso che tutti noi possiamo essere magici e tutti noi dovremmo cercare la magia nella nostra esistenza. Sentivo che avevo bisogno di connettermi di più con voi, vi amo”.

Il videomessaggio arriva proprio nel giorno in cui l’influencer è stata fotografata insieme a Tony Effe, “nemico” di Fedez, e alcuni amici. Foto che hanno alimentato ancora di più il gossip circolato nei giorni scorsi.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’influencer e il rapper si sarebbe incontrati in gran segreto a Forte dei Marmi: ad alimentare i rumors anche una storia di Taylor Mega, ex del cantante, che in una storia su Instagram ha scritto “Sentiti ridicola” che a molti è sembrata una parafrasi del “pensati libera” mostrato dalla Ferragni a Sanremo.